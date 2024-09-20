İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 çocuğun öldüğü bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir konuta F-35 tipi savaş uçağıyla hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 çocuğun öldüğü belirtildi.

Güney banliyölerde İsrail saldırısının olduğu yerde bulunan Sivil Savunma ve Kızılhaç çalışanları ile sağlık görevlileri, bölge sakinlerinden saldırı alanına gitmemelerini, yolları boşaltmalarını, toplanmamalarını, kurtarma operasyonlarına yer açmalarını istedi.

NNA'nın haberinde, Güney banliyösünde El-Kaim Kompleksi yakınında hedef alınan binanın 4 füzeyle vurulduğu, binada yoğun nüfus yaşaması dolayısıyla çok sayıda kadın ve çocuğun öldüğü ve yaralandığı, ilk belirlemelere göre 5 çocuğun hayatını kaybettiğinin tespit edildiği aktarıldı.

ÜST DÜZEY HİZBULLAH KOMUTANI İBRAHİM AKİL'İ HEDEF ALINDI

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i hedef aldığı bildirildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından Akil'i hedef aldı.

Saldırının Hizbullah liderlerinin toplantısı sırasında gerçekleştiği öne sürülürken, Akil'in sağlık durumuna ilişkin herhangi bir paylaşım yapılmadı.

Akil, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'nin 1983'te bombalanmasıyla ilişkili olduğu iddiasıyla ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.

BEYRUT'TAKİ SALDIRI SONRASI İSRAİLLİ YETKİLİDEN "SAVAŞIN YENİ BİR AŞAMASINDAYIZ" AÇIKLAMASI

- İsrailli güvenlik yetkilisi, Hizbullah'ın üst düzey komutanı İbrahim Akil'i hedef aldığı söylenen Beyrut'taki saldırı sonrası, Hizbullah ile artan çatışmalara ilişkin "savaşın yeni bir aşamasında" olduklarını belirtti.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ismi paylaşılmayan bir İsrailli güvenlik yetkilisi, Hizbullah ile artan savaş ihtimaline ilişkin açıklamada bulundu.

İsrailli yetkili, "Savaşın yeni bir aşamasındayız ve Hizbullah'ı takip etmeye devam ediyoruz. Bir yanıt için hazırlanıyoruz, her şey masada." ifadelerini kullandı.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI: SALDIRISINDA 8 KİŞİ ÖLDÜ, 59 KİŞİ YARALANDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 59 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 59 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bu arada AA muhabiri, İsrail ordusunun, Beyrut'un güney banliyösüne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, patlama sesi duyulduğunu ve duman bulutlarının yükseldiğini bildirdi.

Beyrut'un güneyindeki bazı binalarda büyük hasar oluştuğunu, ambulansların saldırıda hedef alınan binadan çok sayıda yaralıyı taşıdığını belirtti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ayrıntı verilmeden Lübnan'ın başkenti Beyrut'a "ince" bir hava saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordu radyosuna konuşan ismi verilmeyen güvenlik yetkilisi ise Hizbullah'ın Operasyon Dairesi Başkanı İbrahim Akil'i hedef almayı amaçladıklarını kaydetti.

Ordu radyosunun açıklaması üzerine Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz bir yorum yapılmadı.

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