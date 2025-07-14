Soykırımcı İsrail Gazze'de yine yardım bekleyenlere saldırdı! Çok sayıda şehit var

Bölgedeki sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde gerçekleşen saldırılarda; sığınmacı çadırları, sivillerin toplandığı alanlar, gıda yardımı yapılan noktalarda bekleyenlerin yanı sıra su dağıtım aracı hedef alındı.

Saldırıların yoğunlaştığı Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi bölgesindeki bombardımanda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde ise sivillerin bir araya geldiği noktaya yönelik saldırı da 2 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

- YARDIM BEKLEYENLER HEDEF ALINDI

Güneydeki Refah kentinin batısındaki Şakûş bölgesinde ise gıda yardımı almak için bekleyen Filistinlilere ateş açılması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda su dağıtımı yapan bir araç da İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde, sığınmacıların barındığı bir çadır İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralanan oldu.

Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'ni bombalayan İsrail ordusu, 3 Filistinliyi öldürdü.

Yine kentin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin Şeyh Beşir bölgesi yakınlarındaki bir başka saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

- İSRAİL GAZZE'DE YIKIMA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinde yoğun topçu atışları eşliğinde binaları ve altyapıyı sistematik şekilde yıkmaya devam ediyor.

Gazze kent merkezindeki Şeva ve Hasri yüksek katlı apartmanlarının üst katları da İsrail topçuları tarafından hedef alınırken, olayda can kaybı yaşanmadı.

- DOĞUDAKİ BÖLGELERE SİVİL SAVUNMA ARTIK ULAŞAMIYOR

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, pazar günü basına yaptığı açıklamada, İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle kentin doğusundaki bölgelere ulaşamadıklarını ve bu bölgelerde çok sayıda ölü, yaralı ve mahsur kalan kişi bulunduğuna dair bilgilerin olduğunu kaydetti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze'de yürüttüğü soykırım devam ederken, çeşitli bölgelerde düzenlediği son saldırılarda 15 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı

Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Hukuk uzmanları, 15 Temmuz'da İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın görüşüleceği AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, AB'nin uluslararası hukuku ihlal etmemek için İsrail'e yaptırım uygulaması gerektiğini belirtti

İsrail ordusunun Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesinin ilk adımı olarak değerlendirilen Refah kentinde sözde "insani yardım kentinin" kurulmasının bir yıldan uzun süreceğini değerlendirmesinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu öfkelendirdiği bildirildi

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta inşa etmeyi planladığı sözde "insani yardım kentini" toplama kampına benzeterek, bunun hayata geçirilmesinin etnik temizlik olacağını belirtti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusunda bulunan Ayn Samiye su kuyularına saldırdı.

ABD'li senatörler Bernie Sanders, Peter Welch ve Chris Van Hollen, İsrail ile Hamas arasında bu yıl başında yapılan esir takasında Filistinlilerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Filistin asıllı İsrail Milletvekili Eymen Avde'nin Meclisten ihraç edilme girişimini kınadı.

01:48 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin "tek çözüm" olduğunu söyledi

01:42 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'de zafer vaadinin askeri çıkmaz ve savaş suçu ithamlarıyla sonuçlandığını", "İran'ın nükleer programını yok etme hayallerinin ise başarısız" olduğunu belirtti

00:01 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail tarafından öldürülen Kassam Tugayları'nın eski komutanı Muhammed ed-Dayf'ın, "siyonist düşmana tarihindeki en ağır darbeyi vurduğunu" açıkladı