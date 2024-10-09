The Times of Israel gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli yetkili, dün gece Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde yapılan güvenlik toplantısında, İran'a saldırıya ilişkin önemli kararlar alındığını belirtti.
Dünkü toplantıya Başbakan Binyamin Netanyahu, üst düzey bakanlar ve askeri yetkililer katılırken, İsrail devlet televizyonu KAN, toplantıyı "İran meselesi hakkında belirleyici bir tartışma" olarak tanımladı.
İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.