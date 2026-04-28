İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0591
  • EURO
    52,7956
  • ALTIN
    6622.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail zulme doymuyor: Doktor Ebu Safiye'nin tutukluluğunun süresi uzatıldı
Dünya

Soykırımcı İsrail zulme doymuyor: Doktor Ebu Safiye'nin tutukluluğunun süresi uzatıldı

İsrail mahkemesinin, Aralık 2024'ten bu yana alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye'nin tutukluluğunu süresiz olarak uzattığı bildirildi.

AA28 Nisan 2026 Salı 17:01
ABONE OL

İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütünden (PHRI) yapılan açıklamada, Berşeva Bölge Mahkemesi'nde, Ebu Safiye'nin serbest bırakılması talebinin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Ebu Safiye'nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar verildiği ve savunmanın derhal serbest bırakılma talebinin reddedildiği aktarıldı.

Tıbbi görevlerini yerine getiren bir doktorun alıkonulmasının hukuka aykırı olduğu yönündeki argümanlara rağmen mahkemenin tutukluluk kararını onadığına işaret edilen açıklamada, "Uzatma kararı herhangi bir zaman sınırı olmaksızın (süresiz olarak) verildi." ifadeleri kullanıldı.

PHRI'ye göre, Ebu Safiye şu anda Necef (Ketziot) Cezaevi'nde ağır koşullar altında tutuluyor.

Sağlık durumunun kötüleştiği bildirilmesine rağmen Ebu Safiye'nin ilaçlarına erişimi engelleniyor ve tıbbi tedavi görmesine izin verilmiyor.

Aralık 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin Hamas tarafından komuta merkezi olarak kullanıldığını iddia ederek buraya baskın düzenleyen ve Ebu Safiye'yi alıkoyan İsrail ordusu, hastane müdürü doktor Ebu Safiye'nin Hamas üyesi olduğundan şüphelenildiğini iddia etmişti.

İsrail tarafından ağır şartlar altında tutulduğu ve sağlık sorunları yaşadığı bilinen Ebu Safiye'nin işkence ve tıbbi ihmale maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Akılalmaz olay! Önce konuştu, sonra çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.