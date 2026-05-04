Soykırımcı İsrail zulme doymuyor: Tarım arazilerini köstebek yuvasına çevirdiler

İsrail, İran destekli silahlı grupların olası saldırılarını önleme iddiasıyla "Sufa 53" ya da "Büyük Fırtına" olarak adlandırılan projeyi 2022 yılında başlattı.

Proje hattı, Kuneytra'nın kuzeyindeki Hadr beldesi çevresinden başlayarak kuzeyde Cıbata el-Haşab ve Hamidiye köylerinden geçiyor. Hat, Kuneytra'nın orta kesiminde Kahtaniye, Ruvayhine, Bir Acem ve Breyka'ya uzanırken güneyinde ise El-Aşa üzerinden üçlü sınır noktasına kadar devam ediyor.

Proje kapsamında yaklaşık 8 metre genişliğinde askeri bir yol açıldı, yolun her iki tarafı da yaklaşık 5 metre yüksekliğinde toprak setlerle güçlendiriliyor. Gözlem noktaları ve askeri mevzilerle desteklenen hat, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri sınırına paralel ilerliyor.

İsrail'in ateşkes hattı içindeki ilerleyişinin 300 ile 1000 metre arasında değiştiği, çalışmaların 2024 yılının sonlarında hız kazandığı ve özellikle Esed rejimin devrilmesinin ardından sahadaki faaliyetlerin yoğunlaştığı ifade ediliyor.

Bu genişleme, Kuneytra kırsalında binlerce dönüm tarım arazisini kullanılamaz hale getirdi, bölgedeki su akışı ve doğal yapıyı da olumsuz etkiledi.

"KUZEYDE VE ORTA KIRSALDA TOPLAM 12 BİN DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Kuneytra Medya Müdürü Muhammed es-Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sufa 53" projesinin 2022 yılı ortasında başladığını belirtti.

İş makineleriyle hendekler kazıldığını ve toprak setler oluşturulduğunu belirten Said, çalışmaların Hadr beldesi çevresinden başlayarak kuzey ve orta kırsala yayıldığını, tarım ve mera arazilerinde büyük kayıplar yaşandığını ifade etti.

Yerel yönetimin zarar tespiti yaptığını kaydeden Said, "Kuzeyde ve orta kırsalda toplam 12 bin dönüm alan zarar gördü." dedi.

Bölgedeki Birleşmiş Milletler (UNDOF) güçleriyle temas kurulduğunu aktaran Said, ancak bilgi akışının kısıtlı olduğunu ve medya erişiminin engellendiğini ifade etti.

"TARIM ARAZİLERİNE KİMYASAL MADDELER PÜSKÜRTÜLDÜ"

Cıbata el-Haşab beldesinde yaşayan çiftçi Ebu Saddam Hasan Ahmed, proje nedeniyle yaklaşık 10 dönüm meyve arazisini kaybettiğini söyledi.

400 metrekarelik ahırının da hendek içinde kaldığını belirten Ahmed, oğlunun 2024'ten bu yana İsrail güçlerince alıkonulduğunu ve akıbetine dair bilgi alamadıklarını ifade etti.

Beldede 7 bin dönümden fazla arazinin kaybedildiğini aktaran Ahmed, doğal koruma alanlarının tahrip edildiğini, ormanlık alanların ise yok edildiğini söyledi.

"Tarım arazilerine kimyasal maddeler püskürtüldü. Bu da yüzlerce dönüm ürünün yok olmasına yol açtı." diyen Ahmed, kazılan hendeklerin su akışını engellediğini, ani su boşalmalarının tarım arazilerine ve yollara zarar verdiğini dile getirdi.

"BU DURUM HAYVANCILIK VE TARIMI DOĞRUDAN ETKİLEDİ"

Belde muhtarı Muhammed Mazen Meryud, hendeğin yaklaşık 5 metre derinliğinde kazıldığını ve hattın yanında toprak setler oluşturulduğunu belirtti.

Yaklaşık 7 bin dönüm arazinin kaybedildiğini kaydeden Meryud, "Bu durum hayvancılık ve tarımı doğrudan etkiledi. Proje, yağmur sularını da etkiliyor, hendek erozyona yol açıyor." diye konuştu.

Etkilerin yalnızca bir beldeyle sınırlı olmadığını vurgulayan Meryud, tüm Kuneytra genelinde hissedildiğini söyledi.

Ormanlık alanların tahrip edildiğini, bazı bölgelere girişin engellendiğini ifade eden Meryud, bölgedeki baskın, alıkoyma ve kontrol noktalarının da arttığını dile getirdi.

Meryud, uluslararası topluma çağrıda bulunarak ihlallerin durdurulması ve kalıcı çözüm için Birleşmiş Milletler ile ilgili tarafların devreye girmesi gerektiğini söyledi.