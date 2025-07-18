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Dünya

Soykırımcı İsrail'de büyük hazımsızlık! ''Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü esirgemedi''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına çok sert tepki gösterdi. İsrail'i 'terör devleti' olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savundu. İsrail basını ise bu sözlerden rahatsız oldu. Çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü esirgemediğinin altı çizildi.

HABER MERKEZİ18 Temmuz 2025 Cuma 12:06 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'de büyük hazımsızlık! ''Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü esirgemedi''
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki olarak, "İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, ilkesiz, şımarık ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine dikkat çekerek "Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermeyeceğiz. Özellikle ülkenin kuzeyi ile güneyi arasında koridor açma hayali kuranlar emellerine ulaşamayacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri İsrail medyasında geniş yankı uyandırdı. Çeşitli İsrailli haber kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldu.

"SÖZÜNÜ ESİRGEMEDİ"

Israel National News, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıktı: İsrail, Suriye'deki Dürzileri istismar eden bir 'terör devletidir'" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i eleştiren sözlerine geniş yer verdi.

Haberde, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert ifadelerini esirgemediği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Suriye'deki Dürzileri 'haydutluk' ve 'yayılmacılık' bahanesi olarak kullandığını, İsrail'i 'kanun tanımayan, açgözlü bir terörist devlet' olarak niteledi."

Israel National News, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tel Aviv'i uyardığını aktardı. Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in eylemlerine son vermemesi halinde vahim sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıda bulunarak söylemini daha da sertleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca, Erdoğan'ın "Bu aşamada bölgemizdeki en büyük sorun İsrail'in saldırganlığı... Canavar derhal durdurulmazsa, önce bölgemizi, sonra da dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyecektir." sözlerine de yer verildi.

National News, Erdoğan'ın açıklamalarının son yıllarda yaptığı bir dizi İsrail karşıtı açıklamanın son halkası olduğunu belirtti.

Srugim haber sitesi de "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İsrail bir terör devletidir, Dürzileri saldırı bahanesi olarak kullanmıştır" sözlerini haberine taşıdı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i hedef aldığına vurgu yapılarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde Suriye'de meydana gelen saldırıların ardından perşembe akşamı bir kez daha İsrail'e saldırdı." ifadeleri kullanıldı.

Srugim haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İsrail kanunsuz, pervasız, şımarık ve ilkesiz bir terör devletidir" sözlerine yer verdi.

İsrail'in Suriye saldırısına sert tepki... Başkan Erdoğan: Canavar bir an evvel durdurulmalı

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