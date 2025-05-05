Soykırımcı İsrail'de ''Gazze'' çatlağı... Birçok komutan ve asker emirlere uymayacak

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail basınına göre, Gazze Şeridi'nde işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılmasına hazırlık amacıyla binlerce yedek asker taslak tebligat aldı, yedek askerlerin birçoğu "yorgunluk" nedeniyle bu emirlere uymayacaklarını açıkladı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin, ordu içinden adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Gazze Şeridi'ndeki saldırıların genişletilmesi amacıyla İsrail'in kuzey sınırı ve Batı Şeria'da görev yapan düzenli birliklerin yerini yedek askerlerin alacağı belirtildi.

"Yedek askerlerin büyük çoğunluğu, Gazze Şeridi'ndeki operasyonların yoğunlaştırılması amacıyla yeniden konuşlandırılacak düzenli birliklerin yerine kuzey sınırı ve Batı Şeria'da görev yapacak." ifadeleri kullanılan haberde, birçok komutan ve askerin tebligat almadan önce "yorgunluk" gerekçesiyle bir sonraki muharebeye katılmayı düşünmediklerini açıkladığı kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece saatlerinden bu yana düzenlediği geniş çaplı saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti

03:37 ABD'nin, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e kapsamlı hava ablukası uygulayacağını duyurmasının ardından başkent Sana ile kuzeydeki Saada kentine hava saldırısı düzenlediği açıklandı

03:29 Hamas, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyuran Yemen'deki İran destekli Husileri takdir etti

02:02 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını genişletme planları kapsamında binlerce yedek askeri göreve çağırdığı ancak bu askerlerin önemli bir bölümünün "yorgunluk" nedeniyle çağrıya uymayabileceği belirtildi

01:40 İran, Yemen'deki Husilerin, İsrail'e yönelik saldırılarını Filistin halkına destek ve öz savunma amacıyla bağımsız olarak gerçekleştirdiğini ve Tahran ile ilgisi olmadığını bildirdi

00:44 Papa Franciscus'un ölmeden önce "papamobil" aracını Gazzeli çocuklar için bağışladığı ortaya çıktı

00:00 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarının genişletilmesi durumunda İsrailli esir kayıpları konusunda uyardığı belirtildi