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Dünya

Soykırımcı İsrail'de ordu-hükümet karşı karşıya! ''Gazze planı uymuyorsa istifa edin''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamının işgaline karşı olduğu söylenen Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in 'darbe girişimine öncülük ettiği' imasında bulundu. Netanyahu'nun ofisinden ise Zamir'e 'Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz' mesajı gönderildi.

AA5 Ağustos 2025 Salı 13:05 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'de ordu-hükümet karşı karşıya! ''Gazze planı uymuyorsa istifa edin''
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Yediot Ahronot gazetesi Savunma Muhabiri Yossi Yehoshua, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal etmeye karar verdiği yönündeki haberlere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Yehoshua, Netanyahu'nun ordunun karşı çıkmasına rağmen Gazze'nin tamamının işgal edilmesine karar vermesi halinde çatışmalar sırasında ölebilecek İsrailli esir ve askerlerin sorumluluğunu üstlendiğini kamuoyu önünde ilan etmesi gerektiğini belirtti.

Yair Netanyahu, Yehoshua'nun paylaşımına verdiği yanıtla Zamir'in "darbe girişimine öncülük ettiği imasında bulunarak, "Size bunu yazdıran kişi hepimizin düşündüğü kişiyse (Zamir), bu bir isyan ve askeri darbe girişimidir." ifadesini kullandı.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin de olabileceği düşünülen bölgelere de kara saldırıları başlatılarak Gazze'nin tamamını işgal etme kararı aldığı belirtilmişti.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.

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