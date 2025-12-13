Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması olan Barış Gücü için çalışmalar devam ediyor.

2026'nın başında Gazze'ye gidecek olan güçte Türkiye'nin de yer alma ihtimali İsrail'de tedirginlik oluşturmayı sürdürüyor.

İsrail merkezli TBN İsrail kanalında gazeteciler Yair Pinto ve Mati Shoshani'nin hazırladığı programda, Hamas'ın müzakereleri zorlaştırdığına yönelik algı operasyonu yapılırken, Türkiye'nin süreçteki büyük baskıları ve buna karşı İsrail'in tutumu yer buldu.

Yair Pinto, programın açılışında, "Türkiye burnunu sokarak her şeyi engelliyor. Binlerce Türk askeri Gazze Şeridi'ne mi gidiyor? Türk ordusu Gazze Şeridi'ne olası bir giriş için hazırlıklarını tamamladı ve ABD, girişleri için İsrail'e baskı yapıyor." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ'NÜN GELECEK YILIN BAŞLARINDA GAZZE'YE KONUŞLANDIRILMASI PLANLANIYOR

ABD'li yetkililer, Gazze Şeridi'nde ABD'nin barış planı çerçevesinde kurulacak çok uluslu Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) önümüzdeki yılın başlarında bölgeye konuşlandırılmasının planlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planının bir sonraki aşamasının kilit bir parçasını oluşturuyor. İlk aşama kapsamında iki yıl süren savaşın ardından 10 Ekim itibarıyla kırılgan bir ateşkes başlamış, Hamas elindeki İsrailli esirleri, İsrail ise anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri serbest bırakmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Barış Anlaşmasının ikinci aşaması için şu anda perde arkasında çok sayıda sessiz planlama yürütülüyor. Kalıcı ve sürdürülebilir bir barışı güvence altına almak istiyoruz" demişti.

BM GÜVENLİK KONSEYİ, ISF'NİN KURULMASI İÇİN YETKİ VERMİŞTİ

BM Güvenlik Konseyi, 17 Kasım'da kabul ettiği bir karar tasarısı ile ISF'nin kurulması için yetki vermişti. Bu çerçevede yeni eğitilmiş ve güvenlik kontrollerinden geçirilmiş Filistinli polislerle birlikte çalışacak çok uluslu gücün, "Gazze Şeridi'ni askerden arındırma, askeri, terör ve saldırı amaçlı altyapıyı imha etme ve yeniden inşasını önleme ve devlet harici tüm silahlı gruplara ait silahların kalıcı olarak devre dışı bırakılmasını sağlamak" yoluyla güvenliği tesis etmesi öngörülmüştü.

