İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 364. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SON 10 GÜNDE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 296 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 296 Filistinli hayatını kaybetti, 837 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 364 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşık bir yıldır uyguladığı soykırımda son 10 günde 296 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 837'sinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 14 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 802'ye, yaralı sayısının da 96 bin 844'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 296 Filistinli hayatını kaybetti, 837 kişi yaralandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinin Beyt Emir beldesine düzenledikleri baskında 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki acil durumlar sorumlusu Ayadil Saparbekov, son 1 yılda İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki nüfusun yüzde 6'sından fazlasının yaralandığını veya öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli şehit oldu.

Türkiye genelinde 6 Ekim Pazar günü Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlenecek.

"Filistin Laboratuvarı" kitabının yazarı Antony Loewenstein, savaşlarda yeni silahlarını ve teknolojisini test edip kullanan İsrail'in 9. ya da 10. en büyük silah ihracatçısı haline geldiğini belirterek "Elbit, IAI ve Rafael gibi büyük İsrail savunma şirketlerinden elde edilen son veriler, 7 Ekim'den bu yana birçoğunun karlarının tavan yaptığını gösteriyor." dedi.

Gazze'de gönüllü olarak görev yapan 99 doktor, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak İsrail'in iddialarının aksine, çalıştıkları hastanelerde herhangi bir askeri faaliyete şahit olmadıklarını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'ölüm bölgesi' olarak tanımlanan Gazze'deki Şifa hastanesinin yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerini hedef alması sonucu en az 3 Filistinli hayatını kaybetti.

04:31 Fetih Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim bölgesine düzenlediği ve 18 kişinin öldüğü hava saldırısı sonrasında "gerilimi tırmandırma" çağrısı yaptı.

05:00 İsrail savaş uçaklarının işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye düzenlediği saldırıda 18 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

02:49 ABD'den Gazze'ye gönüllü giden 99 tıp uzmanı, bölgede şahit oldukları insani durum hakkında Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yazdıkları mektupta, İsrail'e verilen desteğin durdurulmasını istedi.

02:12 G7 ülkelerinin liderleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada Orta Doğu'da kötüleşen durumdan derin endişe duyulduğu belirtilerek, bölgesel aktörlere "sorumlu davranma" çağrısında bulunuldu. İran'ın İsrail'e yönelik askeri saldırısının kınandığı açıklamada, "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımızı kesin bir dille yineliyoruz" denildi.

00:00 İsrail ordusunun katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son iki günde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 3 okula düzenlediği saldırıda 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 788 Filistinli şehit oldu, 96 bin 794 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 722 Filistinli hayatını kaybetti.