Soykırımcı İsrail'den 24 saatte 3 katliam! Gazze'de şehit sayısı 37 bin 202'ye yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 250. gününde sürüyor.

İSRAİLİN REFAH'TA BİR EVE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 8 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile Gazze kentine yönelik saldırılarında 1'i çocuk 8 Filistinli şehit oldu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre sağlık yetkilileri, İsrail'in, Refah şehrinin kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi'nde bir evi hedef aldığını belirtti.

Yetkililer, saldırıda bir çocuğun öldüğünü, birkaç kişinin de yaralandığını ifade etti.

Öte yandan habere göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Refah'ta saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusunun saldırıları sürüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 164 Filistinli öldürülmüş, 84 bin 832 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 37 bin 202'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanelerin, sağlık merkezlerinin ve Gazze kentindeki tek oksijen tankının, yakıt yetersizliğinden ve İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle hizmet dışı kalma tehlikesi altında olduğunu duyurdu.

Avustralyalı maden işletmecisi milyarder Andrew Forrest, Gazze-İsrail sınırına Filistinlilere günde 10 bin ton insani yardımı ulaştırabilecek "güvenli kapı sistemi" inşa edilmesi teklifinde bulundu.

Yeni Zelanda ve Doğu Timor, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımın engelsiz ulaştırılması çağrısında bulundu.

Avustralya, Gazze'de bulunan siviller için 10 milyon dolar değerinde ek insani yardım yapacağını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, bedevi çobanların bulunduğu bölgeye saldırarak, barakalarını yıktı.

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenlere ödenen finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğini araştırmak için inceleme başlattığı bildirildi.

Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, "Norveç'in, İrlanda ve İspanya ile aynı dönemde Filistin Devleti'ni tanıması bir dönüm noktası." dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, BM Güvenlik Konseyinin Gazze'de ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı ve İsrail'e "planı kabul etmesi" çağrısında bulundu.

Norveç, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'ya yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek Ajansa yönelik desteğini yineledi.

BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçladı

09:30 Hizbullah Hareketi'nin, İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yoğun bir füze saldırısı başlattığı belirtildi.



İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile Gazze kentine yönelik saldırılarında 1'i çocuk 8 Filistinli şehit oldu.

05:28 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda Filistinli bir çocuğun öldüğü, birkaç kişinin yaralandığı bildirildi.

04:08 Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu belirterek uluslararası birlik çağrısında bulundu.

00:57 Hamas'ın üst düzey isimlerinden Ali Bereke, Filistinli grupların, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanmasına yönelik mekanizmalar oluşturmak için arabuluculardan dolaylı müzakere yapmalarını talep ettiğini söyledi.

00:04 İsrailli üst düzey bir yetkili, Hamas'ın arabuluculara ilettiği cevapla ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes için açıkladığı taslağı reddettiğini ileri sürdü.

00:00 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler "kara listesine" aldı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 124 Filistinli öldürüldü, 84 bin 712 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 534 Filistinli hayatını kaybetti.