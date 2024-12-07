Soykırımcı İsrail'den Gazze'de 4 katliam! Şehit sayısı 44 bin 664'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 428. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 44 BİN 664'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 428 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 52 kişinin şehit olduğu, 142 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 44 bin 664'e, yaralı sayısının da 105 bin 976'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de işlenen soykırımın yalnız İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili olmadığını belirterek "Soykırım işlendiğinde, özellikle kendini hukuk devleti ilan etmiş bir ülkede, bu tek bir kişinin eylemi değildir. Diğer bakanlar nerede? Şu anda savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılanan Netanyahu veya (eski Savunma Bakanı Yoav) Gallant'ı durdurmak için ne yaptılar? Parlamento neredeydi? Knesset neredeydi? Yargı neredeydi?" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 52 artarak 44 bin 664'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled pazarında toplananları insansız hava aracıyla (İHA) hedef alması sonucu, 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan askeri kontrol noktası yakınlarında, "havai fişek attığı" iddiasıyla, bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında eski tutukluların da olduğu 12 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bir ambulansa makineli tüfekle ateş açtığı belirtildi.

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin merkezine yönelik saldırıda, 6'sı çocuk, 5'i kadın en az 24 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IAI) Direktörü Nathalie Tocci, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası başlattığı saldırılardan önceki döneme işaret ederek, "Bence Orta Doğu'da çok açık olan bir şey var. Yıllardır tüm dünya hatta Orta Doğu bile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını unutmuş gibiydi." ifadelerini kullandı.

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze ve Batı Şeria'daki mevcut duruma ilişkin değerlendirme raporunu yayınladı. Raporda, 1 aralık itibarıyla insani yardımların ana geçiş noktalarından güvenlik nedeniyle yardım geçmediği belirtildi.

Londra Ekonomi Okulu (LSE) Uluslararası İlişkiler Profesörü Fawaz A. Gerges, İsrail'in, son 57 yıldır Filistin'i işgal ettiğini belirterek Orta Doğu'daki en büyük sorunlardan birinin, İsrail'in Filistin'e yönelik işgal politikaları olduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Kampı'nda yerleşim yerlerine düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Filistinliler, saldırıda yıkılan veya hasar gören binaları inceledi.

04:55 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de süren soykırıma karşı bir köşeye çekilip ağlamanın bir anlam ifade etmediğini vurgulayarak, "Harekete geçme ve bu canavarlığı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapma zamanı." dedi.

02:49 Soykırımcı İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki Hava Savunma Birimi Komutanı Nidal Al-Najar'ın öldürüldüğünü iddia etti.

01:23 Hamas hareketinden bir heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese ulaşmanın yollarını görüştü.

00:42 İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin merkezine yönelik saldırıda, 6'sı çocuk, 5'i kadın olmak üzere en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 532 Filistinli şehit oldu, 105 bin 538 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce cesedin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.