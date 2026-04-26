Soykırımcı İsrail'den ateşkes ihlali... 14 kişiyi katlettiler

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail ordusunun ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere 14 kişinin öldüğünü, 37 kişinin de yaralandığını duyurdu.

AA26 Nisan 2026 Pazar 23:16 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail uçakları akşam saatlerinden bu yana güneydeki Yatir, Kefre, Beyt Yahun ve Kefr Dunin beldelerini hedef aldı.

Soykırımcı İsrail ordusu, öğle saatlerinde ateşkese rağmen Lübnan'da işgal altında tuttuğu alanlar dışında kalan ülkenin güneydoğusundaki Mivdon, Şevkin, Yuhmur, Arnun, Batı Zavtar, Doğu Zavtar ve Kefr Tebnit beldelerine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve soykırımcı İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

