Soykırımcı İsrail'den ateşkes ihlali: Gece boyu dumanlar yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusu, yürürlükteki ateşkese rağmen gece boyunca işgal altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, deniz ve havadan yoğun saldırılar düzenledi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu; Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi ile Bureyc Mülteci Kampı, güneyde Refah kenti, Han Yunus'un doğusundaki Karara ve Beni Suheyla beldelerini hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine art arda hava saldırıları gerçekleştirdi. İşgalci İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nin doğu kesimlerine yoğun topçu atışları yaptı.

İsrail savaş gemileri de Gazze sahil şeridi açıklarını hedef alırken; kara topçu birlikleri ise kuzeydeki Beyt Lahiya beldesine yönelik saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail topçuları, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu bölgelerini vurdu.

Güneyde ise İsrail savaş uçakları, Refah kenti doğusu ile Han Yunus'un doğusundaki Karara ve Beni Suheyla beldelerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

SOYKIRIMCI İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Buna rağmen İsrail, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden 22 Kasım'da yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 497 kez ihlal ettiği, söz konusu saldırılarda 342 Filistinlinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.

GAZZE'DE CAN KAYBI 70 BİNE DAYANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği yeni saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması yürürlüğe girse de bölgede can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gaza Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 14 kişinin cansız bedeninin getirildiği, cenazelerden 9'unun daha önceki saldırılarda meydana gelen enkazların altından çıkarıldığı, 5'inin ise İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılar sonucu öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 352, enkaz altından çıkarılanların sayısının 605, yaralı sayısının da 896 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 799'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 972'ye ulaştığı aktarıldı.