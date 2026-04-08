  Soykırımcı İsrail'den ateşkes öncesi saldırı: 8 Lübnanlı hayatını kaybetti
Dünya

Soykırımcı İsrail'den ateşkes öncesi saldırı: 8 Lübnanlı hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinin sahil bölgesinde park halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 22 kişinin yaralandığını duyurdu. Bölge sakinlerinin yoğun olarak kullandığı sahil yolundaki saldırı, çevredeki işletmelerde de büyük hasara yol açtı.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 03:49 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine yönelik hava saldırısı, sivil bölgede ağır bir bilanço bıraktı. Sahil şeridinde park halindeki bir aracın hedef alınması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. 2 Mart'tan bu yana devam eden soykırımcı İsrail saldırıları, Lübnan'da sivil kayıpların artmasına neden oldu.

SOYKIRIMCI İSRAİL SAYDA SAHİLİNDE PARK HALİNDEKİ ARACI HEDEF ALDI

Soykırımcı İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan basınında çıkan haberlere göre, soykırımcı İsrail ordusu, Sayda sahilinde bir kafeteryanın önünde park halindeki araca hava saldırısı düzenledi.

Bölge sakinleri tarafından sıkça kullanılan sahil yolunda aracın hedef alınması sonucu yangın çıktı.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI: 8 ÖLÜ 22 YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sosyal medya ve basına yansıyan görüntülerde, aracın çevresindeki işletmelerde de yangın çıktığı ve ciddi hasarın meydana geldiği görülüyor.

