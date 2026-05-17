Soykırımcı İsrail'den ateşkese rağmen saldırı tehdidi... Lübnan halkı göçe zorlanıyor

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırı tehditleri, ateşkesin uzatılmasına rağmen durmuyor. İsrail, bu kez Litani Nehri'nin kuzeyinde kalan 5 beldeyi hedef alarak halkı göçe zorladı. Yerinden edilen ailelerin sığındığı okulların bile tehdit kapsamında olması, bölgedeki insani krizin boyutlarını gözler önüne serdi.

SÖZCÜ ADRAEE'DEN 5 BELDE İÇİN SALDIRI UYARISI

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusunda yer alan 5 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

Soykırımcı İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Rumin, Kusaybe, Kefer Hune ve Binaful beldeleri ile doğudaki Bekaa bölgesinde yer alan Suhmur beldesini hedef alacağını duyurdu. Adraee, söz konusu beldelerdeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

Sözcünün, 15 Mayıs'ta uzatılan ateşkese rağmen saldırı tehdidinde bulunduğu beldeler, Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunuyor.

BİNAFUL'DAKİ OKULLARDA ONLARCA AİLE BARINIYOR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Binaful beldesindeki barınma merkezine dönüştürülen okullarda yerinden edilmiş onlarca aile kalıyor. İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda daha önce de çok sayıda belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARI VE ATEŞKES SÜRECİ

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile soykırımcı İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ATEŞKES 45 GÜN UZATILDI AMA İHLALLER SÜRÜYOR

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile soykırımcı İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 988'e yükseldiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.