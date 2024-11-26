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Dünya

Soykırımcı İsrail'den ateşkese saatler kala ağır bombardıman

İsrail ordusu, olası ateşkes öncesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun hava saldırısı başlattı.

AA26 Kasım 2024 Salı 16:57 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den ateşkese saatler kala ağır bombardıman
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Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin yanı sıra şehir merkezini de hedef aldı.

El-Basta bölgesindeki Hatemü'l Enbiya Camii yakınlarındaki 4 katlı bir binayı, bölge nüfusunun yoğun olduğu saatlerde uyarı yapılmaksızın hedef alan İsrail saldırısı sonrası bina tamamen yıkıldı.

Lübnan resmi haber ajansı (NNA) saldırının Nuveyri Caddesi'ndeki Hatemü'l Enbiya Camisi yakınlarındaki bir binayı yıktığını duyurdu.

El-Basta son 4 gün içerisinde ikinci kez hedef alınırken söz konusu binada yerinden edilmiş insanların kaldığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı duyurulurken arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

- DAHİYE'YE ŞİDDETLİ HAVA SALDIRILARI DÜZENLENDİ

Öte yandan İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini de şiddetli hava saldırılarıyla hedef alıyor.

Dahiye bölgesine yönelik saldırılarda, art arda duyulan patlama seslerinden sonra bölgenin semasını yoğun toz ve duman bulutu kapladı.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Beyrut'ta Hizbullah hedeflerine yoğun saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımlarla, Dahiye'deki 20 bina için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

  • İsrail saldırısı
  • Beyrut hava saldırısı
  • ateşkes için saldırı

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