  Soykırımcı İsrail'den BMGK kararını ihlal: Sınırı aşıp Lübnan topraklarına girdiler
Dünya

Soykırımcı İsrail'den BMGK kararını ihlal: Sınırı aşıp Lübnan topraklarına girdiler

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail askerlerinin sınır hattını aşarak Lübnan topraklarına girdiğini, kısa süre sonra Mavi Hat'ın güneyine geri çekildiğini ve bunun 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının ihlali olduğunu bildirdi.

3 Mart 2026 Salı 17:22
Soykırımcı İsrail'den BMGK kararını ihlal: Sınırı aşıp Lübnan topraklarına girdiler
UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde sınır hattını oluşturan Mavi Hat'ın kuzeyine geçerek Lübnan'ın güneyindeki Merkaba, Kefr Kila ve El-Adisa beldeleri yakınlarına girdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Ancak İsrail askerlerinin daha sonra Mavi Hat'ın güneyine çekildiği ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin BMGK'nin 1701 sayılı kararının ihlali olduğu vurgulandı.

UNIFIL'in, gerilimin düşürülmesi çağrısıyla Lübnan ve İsrail taraflarıyla temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, sabah saatlerinde İsrail birliklerinin yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyinde işgali genişleterek bazı beldelere ilerlediğini belirtmişti.

İsrail ordusu da son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi gerekçe göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

