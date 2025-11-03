İSTANBUL 20°C / 13°C
  Soykırımcı İsrail'den Filistinli tutuklulara idam planı! Gazze kasabı Netanyahu destekliyor
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Filistinli tutuklulara idam planı! Gazze kasabı Netanyahu destekliyor

Gazze kasabı Netanyahu'nun Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini içeren yasa tasarısına destek verdiği belirtildi.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 14:02
Soykırımcı İsrail'den Filistinli tutuklulara idam planı! Gazze kasabı Netanyahu destekliyor
ABONE OL

Yerel basında çıkan habere göre, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını görüştü.

Komitede konuşan Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch, önceki görüşmede Gazze'deki sağ İsrailli esirlere zarar verebileceği gerekçesiyle söz konusu tasarıya karşı olduğunu söyledi.

Hirsch, tüm sağ İsrailli esirlerin serbest bırakılması sebebiyle artık tasarıya destek verdiğini belirtti.

GAZZE KASABI NETANYAHU İDAM PLANINI DESTEKLİYOR

İsrailli yetkili, Netanyahu'nun da Filistinli tutuklulara idam cezasını içeren yasa tasarısını desteklediğini kaydetti.

Öte yandan Komite, Filistinli tutuklulara idam cezasını içeren tasarıyı kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açtı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, partisinin sunduğu yasa tasarısının Komitede kabul edilmesine verdiği destekten dolayı Netanyahu'ya teşekkür etti.

Ben-Gvir, mahkemelerin takdir yetkisinin olmaması ve İsrail vatandaşını öldüren her Filistinli için idam cezası verilmesi gerektiğini savundu.

Bu hafta Meclise gelmesi beklenen tasarının yasalaşması için Meclisteki 3 ayrı oylamada kabul edilmesi gerekiyor.

FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜREN İSRAİLLİLER YASADAN MUAF TUTULACAK

Tartışmalı yasa tasarısı, İsrail mahkemesinin bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere ölüm cezası verebileceğini öngörüyor.

Ancak söz konusu tasarının yasalaşması halinde, bu madde Filistinliyi öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.

