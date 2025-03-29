Soykırımcı İsrail'den Gazze itirafı! Kasıtlı olarak hedef almışlar

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Refah kentinin Tel Sultan bölgesinde düzenlediği saldırıda ambulans ile itfaiye aracını "şüpheli görüp" ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, "İlk soruşturmanın ardından, şüpheli araçlardan bazılarının ambulans ve itfaiye aracı olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

Filistin Kızılayı'ndan bugün yapılan açıklamada, 9 sağlık çalışanından 17 Mart'tan bu yana haber alınamadığı ve İsrail'in sağlık görevlilerine ulaşılmasını bilinçli olarak engellediği duyurulmuştu.

Açıklamada, kaybolan çalışanların hayatından İsrail'in sorumlu tutulduğu ve son temas anında, ekiplerin yoğun ateş altında kaldığı ve yaralananlar olduğu bilgisinin alındığı ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Filistin Kızılayı, 17 Mart Pazar günü, Tel Sultan'daki İsrail bombardımanında yaralananları kurtarmak için bölgeye giden 9 sağlık görevlisiyle iletişimi kaybetti.

Aynı gün, 5 sivil savunma ekibi mensubuyla da irtibat kesildi. 21 Mart Perşembe günü, arama çalışmalarına izin verilmesinin ardından kayıp kişilerden birinin parçalanmış bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Öte yandan, Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, İsrail güçlerinin 15 sağlık ve sivil savunma görevlisini alıkoyduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 921'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 54'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 277'ye, yaralıların sayısı ise 114 bin 95'e yükseldi.