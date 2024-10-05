Soykırımcı İsrail'den Gazze'de 3 katliam: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 365. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YOĞUN SALDIRILARINDA 24 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 23 kişinin şehit olduğu, 66 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 23 kişinin şehit olduğu, 66 kişinin yaralandığı belirtildi.



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 41 bin 825'e, yaralı sayısının da 96 bin 910'a yükseldiği kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentinin batısındaki Ahmed el-Kürd Okulu'na düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Okula sığınan Filistinliler, saldırı sonucu oluşan hasarı inceledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin'de yürüttüğü soykırıma tepki göstermek için protesto yürüyüşü düzenledi. "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Acil ateşkes" sloganları atan göstericiler, İsrail'e soykırımını durdurma çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 23 kişinin öldüğü, 66 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki soykırımı sürecinde İsrail'e koşulsuz destek veren ABD yönetimine sert tepki gösteren Amerikalı Müslümanlar ve Araplar, soykırımın birinci yılında Joe Biden-Kamala Harris yönetiminin kendilerine "ihanet ettiğini" vurguladı.

İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze'nin orta kesimi ve kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin toplu bulunduğu yerlere ve kaldığı bir çadır ile bir eve düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır ve bir eve düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki mülteci kampına gerçekleştirdiği saldırıda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden Said Atallah ve 3 aile üyesi, hayatını kaybetti.

05:29 Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM tarafından insani yardım faaliyetleri için kullanılan Gazze'deki 3 okulun son 2 gün içinde İsrail tarafından hedef alındığını belirterek, saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

01:57 İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentinde bulunan bir okula düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

00:50 İsrail'in eylül ayında Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da gazeteciler ve basın kuruluşları aleyhinde 185 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

00:00 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 24 Filistinli şehit oldu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli şehit oldu, 96 bin 844 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 740 Filistinli hayatını kaybetti.