Soykırımcı İsrail'den Gazze'de 7 katliam! Şehit sayısı 43 bin 314'e çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 393. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 393 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 43 BİN 314'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 55 artarak 43 bin 314'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 393 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 55 kişinin şehit olduğu, 192 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 43 bin 314'e, yaralı sayısının da 102 bin 19'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri ile askeri araçlarının hedef alındığını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Hamas: İsrail, Batı Şeria'yı ilhak planını tamamlamayı amaçlıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 43 bin 314'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Beyt Lahiya kentine düzenlediği topçu saldırısında 10 kişi daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in yaklaşık 1 aydır Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğunlaştırdığı soykırım nedeniyle bölgede yaşayan hamile Filistinli kadınlar zor günler geçiriyor.

İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin çeşitli bölgelerine yoğun hava ve topçu bombardımanı sonucu 20 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin sonucunu, adayların İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımına ilişkin yaklaşımlarına göre oy verecek Müslüman seçmenler belirleyebilir.

Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü aralıksız saldırılarını Lübnan'a ve bölgeye yayan İsrail'in iktidardaki sağcı koalisyonu, ABD'de Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tehdit, Cumhuriyetçi aday, eski Başkan Donald Trump'ı ise fırsat olarak görüyor.

İsrail'in 393 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, ABD'de savaşı sonlandıracak bir yönetim değişikliği olmasını temenni ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bir evi bombalaması sonucu en az 3 Filistinli şehit oldu.

04:27 Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki el-Avde Hastanesinin Müdürü Muhammed Saliha, son derece kısıtlı imkanlarla bir genel cerrahla hizmet verdiklerini belirterek, jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın yarın biteceği ve hastanedeki hayati hizmetlerin duracağı uyarısında bulundu.

02:45 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile yaptığı görüşmede, "İran ve İran destekli gruplardan gelebilecek tehditlere karşı ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını" yineledi.

00:39 Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi, Aksa Tufanı'nın, İsrail'in yaşadığı en büyük güvenlik zafiyeti olduğunu belirtti.

00:38 İsrail ordusunun yaklaşık 1 aydır sıkı kuşatma uyguladığı Gazze'nin kuzeyinde Filistinlilerin evlerini hedef alarak düzenlediği iki vahşi katliamda 50'den fazlası çocuk 84 Filistinli şehit oldu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 259 Filistinli şehit oldu, 101 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 365'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 776 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 767 Filistinli hayatını kaybetti.