Soykırımcı İsrail'den Gazze'de bir insanlık suçu daha! Keyfi olarak patlatmışlar

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, hastaneyi patlayıcı döşeyerek hedef almasının ardından "yetkilendirme olmadan binanın yıkılmasını" emrettiği gerekçesiyle 252'nci Tümen Komutanı Tuğgeneral Yehuda Vach hakkında dün soruşturma başlattı.



İsrailli Tuğgeneral Vach, orduda keyfi hareket ederek Gazze Şeridi'nde hastane gibi sivillere hizmet sağlayan yapıların yıkılmasını emreden ilk komutan değil.

Gazze Tümeni Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Barak Hiram da benzer şekilde Gazze kentindeki El-İsra Üniversitesi yerleşkesini keyfi şekilde patlatma talimatı vermişti.

Birleşmiş Milletler, yayımladığı raporlarla, Gazze'deki hastanelere ve çevrelerine yönelik ölümcül saldırıların, sivil halka yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olması nedeniyle "insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini" vurguluyor.

İsrail ordusu, "Hamas'ın askeri amaçla kullandığı" iddiasıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni 21 Mart'ta patlatmıştı.

- İSRAİL ORDUSU HASTANEYİ ÜS OLARAK KULLANMIŞTI

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de yürüttüğü kara işgali sırasında hastanenin İsrail tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail ordusunun işgal ettiği, Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerindeki hastanenin içine ve çevresine, İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri araç konuşlandırılmıştı.

İsrail askerlerinin, hastane içindeki tıbbi ekipmanları tahrip ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması tepki toplamıştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2011-2017 yılları arasında Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyordu.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes sonrası 15 ay süren İsrail saldırıları boyunca yapı sağlam kalsa da içindeki ekipmanlar büyük zarar görmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre, İsrail ordusunun saldırıları karşısında Gazze'deki 36 hastaneden sadece 18'i faaliyet gösterebiliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yayımladığı raporla, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemine sistematik saldırılarına ilişkin endişesini dile getirmiş, 27 hastane ve 12 sağlık merkezine sadece bir yıldan kısa süre içinde 136 bombardıman gerçekleştiğine dikkati çekmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in ABD'nin desteğiyle Gazze'de Filistin halkını yok etmeye çalıştığını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibalya Kampı'nda en-Neccar ailesine aile eve saldırı düzenledi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinlilerin cenazeleri, El Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

04.49 İsrailli esir yakınları, Batı Kudüs'te düzenledikleri gösteride Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti.

02.30 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması çabalarını görüştüğü bildirildi.

02.00 Gazze'de onlarca gazeteci, meslektaşları Filistin El-Yevm muhabiri Muhammed Mansur ve Katar'ın "Al Jazeera Mubasher" kanalı muhabiri Filistinli Husam Şebat'ın İsrail hava saldırılarında hedef alınarak, öldürülmesini protesto etti.

01.00 İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin 6 ay süreyle tutuklu kalmasının onaylandığı bildirildi.

00.50 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni patlatması, bir kez daha bölgedeki İsrailli komutanların keyfi hareket ederek sivil altyapı ve hastanelerin hedef alınması emrini verdiğini ortaya koydu.