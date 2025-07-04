Soykırımcı İsrail'den Gazze'de bir katliam daha! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Katil İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 15'i yardım bekleyenlerden olmak üzere 37 Filistinli şehit oldu.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu yardım bekleyenleri, yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırları, bir okulu ve sivillere ait yerleşim yerlerini hedef aldı.

İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki Tahliye Meydanı çevresinde yardım bekleyenlere yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişi şehit oldu, 90 kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Deyri ailesine ait bir evin bombalanması sonucu da 3 kişi şehit oldu.

Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Çelebi ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda ise 4 Filistinli şehit oldu.

Saldırılar, özellikle Gazze'nin güneyinde yoğunlaştı. Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde, Tayba kuleleri yakınlarında yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadıra düzenlenen hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk, 8 kişi şehit oldu.

Han Yunus sahilinde iki çadıra düzenlenen saldırılarda 4 kişi şehit oldu, çoğu kadın ve çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

İngiliz Sahra Hastanesi yakınlarında yardım bekleyenlerin kaldığı bir başka çadırı hedef alan saldırıda ise 2'si çocuk, 3 kişi şehit oldu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail-ABD güdümündeki sözde yardım dağıtım merkezi Gazze İnsani Yardım Vakfı'nda (GHF) bir süre çalışan eski güvenlik görevlisi, meslektaşlarının hiçbir tehdit oluşturmayan ve gıda yardımı için bekleyen aç Filistinlilere nedensiz yere defalarca ateş açtığına tanık olduğunu söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde onlarca ağacı söktü.

Katil İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 15'i yardım bekleyenlerden olmak üzere 37 Filistinli şehit oldu.

02.59 Hamas, arabulucular tarafından sunulan Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini Filistinli gruplarla görüştüğünü ve istişarelerin tamamlanmasının ardından nihai kararını açıklayacağını duyurdu.

02.27 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde eski Filistinli tutuklu için taziyelerin kabul edildiği eve baskın düzenledi.

01.32 Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan ve İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayınlamaktan vazgeçtiği belgeselin baş yapımcısı Ben de Pear, kurumu kendisini ve ekibini susturmaya çalışmakla suçladı.

01.21 Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki gelişmeler ve Türkiye'deki üniversitelerden burs alan Filistinli öğrencilerin tahliye edilmesi yollarını görüştü.

00.46 Beyt Mal el-Kudüs Ajansı, son altı ayda 2,2 milyon dolar değerinde projeye fon sağladığını, bunların 384 bin dolarının Gazze Şeridi'ndeki insani yardım kampanyalarına aktarıldığını duyurdu.

00.02 Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, ekiplerinin enkaz altındaki yaralılara ulaşmasına İsrail ordusunun engel olduğunu belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 12 Filistinli hayatını kaybetti, 134 bin 592 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 454 kişi yaşamını yitirdi, 22 bin 551 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 640'a, yaralıların sayısı da 4 bin 488'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.