Soykırımcı İsrail'den Gazze'de bir katliam daha! En az 42 Filistinli şehit oldu

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerinde sivillerin yaşadığı evleri, sığınma merkezine dönüştürülen 2 okulu, yardım bekleyen kalabalıkları ve geçici çadırları hedef aldı.



Gazze kentinin doğusundaki ed-Durc Mahallesi'nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı Musa bin Nusayr Okulu'na yönelik saldırıda 2'si çocuk 7 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Kentin Zeytun ve Tuffah mahallelerinde düzenlenen diğer saldırılarda da aralarında çocukların olduğu ölen ve yaralananlar oldu.



Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesindeki çadır bölgesine düzenlenen saldırıda 2 kişi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu ise 6 Filistinli şehit oldu.



Orta ve güney bölgelerde de yardım bekleyen sivillere ve yerleşim alanlarına yönelik saldırılarda en az 20 kişi şehit oldu, birkaç kişi de yaralandı.



İsrail ordusunun son olarak Gazze kentinde de yerinden edilmiş sivillerin kaldığı Macide Vesile Okulu'nda bir çadıra düzenlediği saldırıda 7 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.



Filistinli yetkililer, İsrail saldırılarının sivilleri hedef alarak toplu katliama ve zorla aç bırakmaya dönüştüğünü vurgularken, bölgede insani felaketin her geçen gün daha da derinleştiğine dikkati çekiyor.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 827 Filistinli şehit oldu, 155 bin 275 kişi de yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.27 Fas Ümmet Davalarını Destekleme Heyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki açlık ve soykırım saldırılarına son verilmesi ve başta Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka olmak üzere bölgede öldürülen gazetecilerin hedef alınmasını kınamak amacıyla ülke genelinde 58 şehirde 105 protesto ve yürüyüş düzenlendiğini duyurdu.

02.30 Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 42 Filistinli şehit oldu.

00.09 Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Şehitler El-Aksa Hastanesini 13. kez hedef aldığını duyurdu.

00.04 Gazze'deki Filistin hükümeti, son 19 günde bölgeye 1671 yardım tırının geçişine izin verildiğini, bunun beklenen miktarın sadece yaklaşık yüzde 15'ini oluşturduğunu duyurdu.

00.00 Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler anıldı. Berlin'in Friedrichshain-Kreuzberg ilçesinde Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Verdi) binasının yakınında bulunan Schilling Köprüsü'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri tarafından Gazze'de öldürülen gazetecileri anmak için çok sayıda kişi toplandı.

- İSRAİL'DEN GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.