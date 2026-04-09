İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5924
  • EURO
    52,1604
  • ALTIN
    6780.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'den Gazze'de katliam: Can kaybı 72 bin 317'ye yükseldi
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Gazze'de katliam: Can kaybı 72 bin 317'ye yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 317'ye, yaralı sayısının ise 172 bin 158'e yükseldiğini duyurdu. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından bile 738 kişi hayatını kaybetti.

9 Nisan 2026 Perşembe 12:13
Soykırımcı İsrail'den Gazze'de katliam: Can kaybı 72 bin 317'ye yükseldi
ABONE OL

Gazze Şeridi'nde İsrail'in iki yılı aşkın süredir devam eden saldırıları, her geçen gün daha ağır bir insani tabloya yol açtı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son veriler, can kaybının 72 bini geçtiğini ortaya koyarken, ateşkes döneminde bile sivillerin hedef alındığı bir kez daha gözler önüne serildi.

GAZZE'DE DEHŞET VERİCİ BİLANÇO

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 cansız beden ve 21 yaralının getirildiği belirtildi.

ATEŞKESİN ARDINDAN 738 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 738 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 36 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 317'ye, yaralı sayısının da 172 bin 158'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

  • Gazze can kaybı
  • İsrail saldırıları
  • Gazze Sağlık Bakanlığı
  • Gazze ateşkes
  • Filistin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.