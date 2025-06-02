Soykırımcı İsrail'den Gazze'de ölüm tuzağı... Son katliamlarını montajla örtbas etmeye kalktılar

Hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfının dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak onlarca sivili öldürmesindeki sorumluluğunun üstünü örtmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunca bir insansız hava aracıyla çekilen ve sözde silahlı kişilerin kalabalığa ateş açtığını iddia eden görüntülerin "montaj ve tamamen uydurma" olduğu ifade edildi.

Videonun zamanlamasına işaret edilen açıklamada, videonun olaydan 15 saat sonra servis edilmesinin, görüntülerin kamuoyunu yanıltmak için kurgulandığını gösterdiği belirtildi.

Videonun Refah'ta değil Han Yunus'un doğusunda çekildiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, bu durumun, görüntülerin güvenilirliğini sorgulatmakla kalmayıp, İsrail'in suçu örtme çabasını da açığa çıkardığı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca olay yerindeki görgü tanıkları ve sahada elde edilen bulguların, herhangi bir silahlı çatışma yaşanmadığını, sivillerin doğrudan İsrail askerlerinin açtığı ateşle vurulduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.

- İSRAİL'İN İDDİALARI DAYANAKSIZ

Görüntülerde un çuvallarının yer aldığı ancak söz konusu merkezlerin un değil, daha önce uluslararası kuruluşlardan el konulan yardımları dağıttığı belirtilen açıklamada, bu ayrıntının, videonun içeriğinin İsrail anlatısını desteklemekten çok çürüttüğüne işaret edildi.

İsrail'in, saldırıları süresince defalarca benzer şekilde manipüle edilmiş görüntüler yayımladığı hatırlatılan açıklamada, bu videoların uluslararası toplumda artık ciddiye alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada, son olarak, Birleşmiş Milletlere bağlı okulların bombalanmasını "militan varlığı" bahanesiyle meşrulaştırmaya çalışan İsrail'in, bu iddiasının da çocuk, kadın ve yaşlıların hayatını kaybetmesiyle çürütüldüğü aktarıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:42 Gazze hükümeti, İsrail ordusunun yardım bekleyen sivilleri öldürdüğü saldırının sorumluluğunu örtbas etmeye çalıştığını belirterek, sözde silahlı kişilerin kalabalığa ateş açtığı iddiasının "tamamen uydurma" olduğunu açıkladı

00:16 Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyenlere yönelik "toplu katliamlar" nedeniyle İsrail ve ABD insani yardım dağıtım mekanizmasının durdurulması çağrısında bulundu

00:00 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in, Gazzelilerin yerinden edilmesine yol açan talimatları, sivillerin ölümüne neden olan bombardımanının ve insani yardımın "silah haline getirilmesinin" insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini bildirdi