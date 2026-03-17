Soykırımcı İsrail'den Gazze'de saldırı: Biri çocuk 3 kişi katledildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sivil kayıplarla birlikte sürüyor. Han Yunus kentinde bir araca yönelik İHA saldırısı, biri çocuk olmak üzere 3 kişinin ölümüne ve 14 kişinin yaralanmasına yol açtı. Bölgedeki sağlık altyapısının büyük ölçüde çökmüş olması, yaralıların tedavi sürecini daha da zorlaştırıyor.
Han Yunus'ta bulunan Filistin Kızılayına bağlı El-Mevasi Sahra Hastanesi kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Han Yunus'ta bir araca insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı.