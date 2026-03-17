Dünya

Soykırımcı İsrail'den Gazze'de saldırı: Biri çocuk 3 kişi katledildi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail ordusuna ait insansız hava aracı bir sivil aracı hedef aldı. Saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı. Yaralılar Filistin Kızılayına bağlı El-Mevasi Sahra Hastanesi'ne kaldırıldı.

17 Mart 2026 Salı 13:15
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sivil kayıplarla birlikte sürüyor. Han Yunus kentinde bir araca yönelik İHA saldırısı, biri çocuk olmak üzere 3 kişinin ölümüne ve 14 kişinin yaralanmasına yol açtı. Bölgedeki sağlık altyapısının büyük ölçüde çökmüş olması, yaralıların tedavi sürecini daha da zorlaştırıyor.

İSRAİL İHA'SI HAN YUNUS'TA SİVİL ARACI VURDU: 1'İ ÇOCUK 3 ÖLÜ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Han Yunus'ta bulunan Filistin Kızılayına bağlı El-Mevasi Sahra Hastanesi kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Han Yunus'ta bir araca insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
