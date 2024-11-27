Soykırımcı İsrail'den Gazze'de son 24 saatte 3 katliam! Şehit sayısı 44 bin 282 oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 418. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 418 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 44 BİN 282'YE YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 418 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 33 kişinin şehit olduğu, 134 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 44 bin 282'ye, yaralı sayısının da 104 bin 880'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Gazze'de devam eden insani kriz nedeniyle ülkeye 28 tonluk insani yardım gönderildiği duyurdu.

İsrail ordusunun kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda en az 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 44 bin 282'ye yükseldi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk, 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde açlığın kritik seviyelere ulaştığını açıklayarak acil ateşkes çağrısını yineledi.

Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi Fransız medyasına yaptığı açıklamada, "Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara, Hamas'ın ateşkes anlaşmasına ve esir takasına ilişkin ciddi bir anlaşmaya hazır olduğunu bildirdik" dedi.

Fransız sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'ye insani yardımın girmesini engelleyen Fransız asıllı İsrailli vatandaşlar hakkında soykırıma ortaklık suçlamasıyla şikayetçi oldu.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

İsrailli askerlerin 7 Ekim 2023'ten bu yana sosyal medyada paylaştığı görüntülerle Gazze Şeridi'nde işledikleri savaş suçlarını belgeleyip ifşa eden Filistinli gazeteci Yunus Tiravi, "Suçluların hesap verebilirliğini sağlamak için isimlerini açıklamalıyız. Karşımızda bir İsrail ordusu değil, bir suç örgütü var ve bu örgütün failleri açıkça ortada." dedi.

İsrail ordusunun, 14 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bir yılı aşkın süredir devam eden soykırımı nedeniyle tedavi olamayan kanser hastası 10 yaşındaki Filistinli Ahmed tek gözünü kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) eski sözcüsü Christopher Gunness, İsrail'in UNRWA'yı yasaklama kararının beklenmedik sonuçlar doğurarak İsrail'in kendi planlarını bozabileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasının tarihi bir karar olduğunu ve UCM tüzüğüne (Roma Statüsü) taraf ülkelerin, buna uyma zorunluluğu bulunduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun, 14 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze'de görev yapmış Kanadalı sağlık çalışanları, Başbakan Justin Trudeau hükümetini, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ortak olmakla suçladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan el-Kassam Merkez Camisi'ni hedef alarak büyük ölçüde yıkımına sebep oldu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in soykırım yürüttüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik insani yardım çabalarının artırılması ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

01:00 New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen Filistin dayanışma gününde katılımcılar, uluslararası topluma, bölgede barışın sağlanması için vakit kaybedilmeden harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

00:50 ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye, Mısır ve Katar'la Gazze Şeridi'nde ateşkes için çalışacaklarını açıkladı.

00:45 İsrail ordusunun Gazze kentinde bir evi hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 Filistinli şehit oldu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 249 Filistinli şehit oldu, 104 bin 746 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 378'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 805 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.