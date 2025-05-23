Soykırımcı İsrail'den Gazze'de yardım dağıtma kılıfı altında sinsi plan

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in, insani yardımları "karneyle" dağıtarak 2 milyonu aşkın Filistinli üzerinde sistematik "aç bırakma suçu" işlediği kaydedildi.

İsrail'in yaptığı sınırlı sayıdaki yardımın "getto yardımları" olarak adlandırıldığı açıklamada, 81 gün sonra Gazze'ye giren bu yardımların ihtiyaçlar denizinde bir noktaya bile karşılık gelmediği vurgulandı.

Hayati gereksinimlerin karşılanması için Gazze'ye her gün 500 tırın girmesi gerektiği ancak girişine izin verilen tır sayısının bunun sadece onda biri kadar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in, yardım bahanesiyle Gazze'nin güneyinde toplama kamplarına benzeyen bir yapı kurmaya çalıştığı ancak Filistinlilerin bu sömürgeci planı başarısızlığa uğratacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması için uluslararası topluma İsrail'e baskı uygulama çağrısı yapıldı.

İsrail, BM aracılığıyla Gazze Şeridi'ne ulaşmak üzere pazartesi 5, salı 93, çarşamba ise 100 tırın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçtiğini öne sürmüştü.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite ise Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze tarafına geçen tırlardan sadece 87'sindeki yardım malzemesinin dağıtılabildiğini belirtmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04.54 Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini ateşe vermesi sebebiyle 8 kişi yaralandı.

04.30 İsrail ordusunun gıda, insani yardım ve yakıt gibi temel ihtiyaçların girişini kısıtlamayı sürdürdüğü Gazze'de ekipman eksikliğinin enkaz altında kaybolan kişiler için yapılan arama kurtarma çalışmalarına engel olduğu açıklandı.

03.54 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında 6'sı yardım görevlisi olmak üzere en az 15 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

03.53 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve hapishanede tuttuğu 10 Filistinlinin serbest bırakıldığı bildirildi.

02.21 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 insani yardım dağıtım görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

01.22 Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Gazze'ye insani yardım sevkiyatının yavaşlaması ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail'e siyasi baskı yapılması çağrısında bulundu.

00.17 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile görüşmesinde, bölgede barışın sağlanmasının tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini belirtti.

00.00 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmada bir tank komutanının ağır yaralandığını duyurdu.

00.00 Hamas, İsrail'in Gazze'nin güneyinde, yardım dağıtma kılıfı altında "toplama kampları" kurmaya çalıştığını belirtti.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.