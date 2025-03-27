Soykırımcı İsrail'den Gazze'de yeni katliam! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

AA muhabirinin sağlık yetkilileri ve görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin farklı yerlerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı El-Karin bölgesini hedef alan hava saldırısında 1 kişi şehit oldu.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında Maruf ailesine ait bir eve yönelik hava saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Ez-Zevayide bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı bir çadırın hedef alındığı hava saldırısında da 2 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Kassam Camisi yakınlarındaki bir aşevine düzenlenen ikinci hava saldırısında ise 5 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki 5. Kamp'ta bulunan Abdullah Azzam Camisi civarını hedef alması sonucu 4 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin kuzeybatısındaki Es-Saftavi bölgesinde El-Garabavi ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberde, hava saldırısı sonucu 7 kişinin şehit olduğu ifade edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas'ın Sözcüsü Abdullatif el-Kanu'nun, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kasabasına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

05.50 İsrail savaş uçaklarının, Gazze şehrinin kuzeybatısında düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.

04.55 Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity) tarafından Suriye ve Gazze için düzenlenen bağış kampanyasında 220,4 milyon Katar riyali (yaklaşık 60 milyon dolar) toplandı.

04.39 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

03.24 İsrail'de Başsavcı Gali Baharav-Miara, Sde Teiman Gözaltı Merkezi'ne baskın düzenleyen Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve milletvekilleri Zvi Sukkot ile Nissim Vaturi'nin sorgulanması kararını onayladı.

02.56 İsrail ordusunun Gazze Tümeni Kuzey Tugayı Komutanı Haim Cohen, 7 Ekim başarısızlığının sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, emekliye ayrıldığını açıkladı.

02.32 İsrail ordusu, Gazze kentindeki Ez-Zeytun, Tel el-Heva ve Şeyh Aclin mahallelerindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmeleri için yayınladığı "tahliye emri"ni genişletti.

00.55 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, esir değişimini amaçlayan müzakerelerde Hamas'a baskı yapmak amacıyla Gazze Şeridi'ndeki soykırımı yoğunlaştırmaya ilişkin güvenlik istişareleri yürüttüğü bildirildi.