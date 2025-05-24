Soykırımcı İsrail'den Gazze'de yeni katliam: Çok sayıda şehit var

Soykırımcı İsrail ordusu, uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına yenilerini ekledi.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Han Yunus şehrine bağlı El-Emel mahallesindeki bir eve düzenlenen saldırıda en az 3 kişi şehit oldu. Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef alan İsrail saldırısında ise en az 2 kişi şehit oldu. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.

EN AZ 53 BİN 822 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail ordusu, son olarak bölgede kontrolü tamamen sağlamak amacıyla geniş çaplı kara harekatı başlatmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda şehit olanların sayısının en az 53 bin 822'ye ulaştığı bildirilmişti. 122 bin 382 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce açıkladığı "zorla yerinden etme" planı doğrultusunda Filistinlileri Gazze'nin güney sahilinde dar bir alanda topladığı belirtildi.

03.26 Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillere ait evlere düzenlediği son saldırılarda en az 5 Filistinlik şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

00.28 İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, İngiliz hükümetine çağrıda bulunarak, İsrail'e silah satışını durdurmasını talep etti.

00.21 ABD'nin New York kentinin Brooklyn ilçesinde, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım protesto edilirken, New York Şehir Üniversitesinin (CUNY) mezuniyet töreninden çıkan bazı öğrenciler de Filistin'e destek gösterisine katıldı.

00.00 İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin aksi kararına rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) direktörü olarak atadığı Tümgeneral David Zini'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğu belirtildi.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.