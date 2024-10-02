Soykırımcı İsrail'den Gazze'de yeni katliam: Çok sayıda şehit ve yaralı var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 362. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DE YERİNDEN EDİLENLERİN BARINDIĞI OKUL VE YETİMHANEYİ VURMASI SONUCU 10 KİŞİ ŞEHİT OLDU



İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinde yerinden edilenlerin barındığı bir okul ve yetimhaneyi bombalaması sonucu 10 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Tuffah Mahallesi'ne bağlı Zerka bölgesinde, yerinden edilmiş kişilerin barındığı Maskat Okulu'nu bombaladı.

Saldırıda 5 Filistinli şehit olurken, 3'ü çocuk 17 kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Emel Yetimler Enstitüsü'nü de bombaladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada İsrail savaş uçaklarının Emel Yetimler Enstitüsü'nü bombalaması sonucu 5 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

07:08 İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği saldırıda şehit ve yaralananların olduğu bildirildi.

05:02 İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinde yerinden edilenlerin barındığı bir okul ve yetimhaneyi bombalaması sonucu 10 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

03:02 İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu enkaz altından yaralı halde çıkarılan bir Gazzeli çocuk, kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

00:26 İsrail ordusu, Yafa kentinde 6 kişinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırı sonrasında, işgal altındaki El Halil kentini askeri bölge ilan etti.

00:10 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonrası yaralılar ve hayatını kaybedenlerin naaşı, Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 615 Filistinli şehit oldu, 96 bin 359 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 719 Filistinli hayatını kaybetti.