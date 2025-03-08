İsrail hükümetinin güvenlik kademesine Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmak için derhal çalışma başlatılması direktifi verdiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ardından İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırı için planlama yaptığı aktarıldı.

Habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Gazze Şeridi'ne saldırılara tekrar dönülmesi için orduya hemen çalışmalara başlanması talimatı verdi.

Netanyahu'nun yakın çevresi, saldırılara geri dönülmesinin bir seçenek olarak masada tutulduğunu söylerken, ordu yetkilileri gerçekleştirilen toplantılarda bunun esirlerin hayatını riske atacağını Başbakan'a iletti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurmuştu.

Buna karşın Hamas, "anlaşmanın tüm aşamalarına bağlılığını teyit ederek" ikinci aşamanın müzakere edilmesini istiyor. Bu bağlamda, Hamas hareketinden bir heyet bu akşam Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasını görüşmek ve müzakereleri "ikinci aşamaya taşımak" amacıyla Kahire'ye gitti.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail hükümetinin güvenlik kademesine Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmak için derhal çalışma başlatılması direktifi verdiği belirtildi.

04.39 İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında, Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin Mısır'ın hazırladığı Arap planı kabul edilerek, uluslararası toplum ile bölgesel ve uluslararası finans kuruluşlarına plana destek vermeleri çağrısı yapıldı.

03.59 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyinin, Filistin'deki gelişmeleri görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlediği Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında, Filistinlilerin yerinden edilmesinin reddedilmesi ve Arap dünyasının Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etme planına destek vurgusu yapıldı.

03.15 Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Gazze'nin yeniden inşası için hazırlanan Filistin-Mısır planının, ortak Arap-İslam planı olarak benimsenmesi çağrısında bulundu.

02.49 Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ülkesinin Filistin'in Nablus kentinde 600 öğrenci kapasiteli okul inşa etme taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

02.38 Hamas, Yemen'deki Husilerin, Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için İsrail'e 4 gün süre tanımasını takdirle karşıladıklarını bildirdi.

00.39 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine ve topraklarına el konulmasına ilişkin planların "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "Batı Şeria'nın ilhakını isteyen İsrailli aşırılık yanlılarının çağrılarını boşa çıkarmalıyız. Benzer şekilde, İsrail'in Harem-i Şerif'teki tarihi ve siyasi statükoyu değiştirmesine de izin veremeyiz. Türkiye olarak Kahire'de kabul edilen planı destekliyoruz." ifadesini kullandı.

00.06 Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir tutulan İsrailli asker Matan Angrest, İsrail'e geri dönmenin tek yolunun bir esir takası anlaşması ve bu sürecin ikinci aşamasına geçilmesi olduğunu söyledi.

00.00 Yemen'deki Husiler, İsrail'e Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıyarak, aksi takdirde, deniz saldırılarını yeniden başlatacakları uyarısında bulundu.