Dünya

Soykırımcı İsrail'den Gazze'nin doğusuna bombardıman

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğu bölgelerine hava saldırıları düzenlerken, kuzey kesimlerinde binaları patlatarak yıkım gerçekleştirdi.

6 Ocak 2026 Salı 11:51
Soykırımcı İsrail'den Gazze'nin doğusuna bombardıman
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin farklı noktalarına saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinin doğu kesimlerine peş peşe hava saldırıları gerçekleştirirken, İsrail donanması da kentin kıyı şeridini hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde kontrol noktalarında konuşlanan İsrail askeri araçlarından, kentin güneybatısında yer alan El-Alem bölgesine yoğun ateş açıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentinin doğusu hava saldırılarıyla hedef alındı, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu kesimlerine ise helikopterlerden rastgele ateş açıldı.

Gazze kentindeki Şucaiye Mahallesi'nin doğu bölgelerine hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, kentin kuzeyinde kontrolü altındaki alanlarda binaları patlatarak büyük yıkım gerçekleştirdi.

Ateşkes anlaşmasını sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Anlaşmanın ilk aşaması gereği Sarı Hat'ta çekilen İsrail ordusu, halen Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgalini sürdürüyor.

