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Dünya

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye ''alaycı'' broşür! Ateşkese saatler kala uçaklardan attılar

İsrail ordusuna ait uçaklardan, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine saatler kala Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine soykırımın yarattığı tahribatı gösteren 'alaycı' ifadelerin yer aldığı broşürler atıldı.

AA19 Ocak 2025 Pazar 09:06 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye ''alaycı'' broşür! Ateşkese saatler kala uçaklardan attılar
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, broşürlerde İsrail'in saldırılarından yıkılmış evlerin resim ve fotoğrafları yer alıyor ve bazılarının üzerine soykırımın etkilerine işaretle "Zafer kapıda mı yoksa henüz değil mi?" gibi "alaycı" ifadeler yazıyor.

Başka bir broşürde ise İsrail'in saldırılarda yıktığı evlerin enkazı üzerinde ağlayan çocuklar, yaşlılar ve kadınların çizimlerinin altına yazılan "direniş için yeni bir zafer" ibaresi bulunuyor.

- İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek ve 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmesini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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