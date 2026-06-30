Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 Filistinli şehit oldu

İsrail Hamas ile 10 Ekim 2025'te yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, Gazze Şeridi'nde çadır kenti vurdu. Güneydeki Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlenen saldırıda 23 yaşındaki Diana Mohammed Abu Daraz ile bir yaşındaki kızı Suwar Thaer Abu Daraz hayatını kaybetti. Çok sayıda Filistinlinin yaralandığı saldırıda, onlarca çadır yanarak kullanılamaz hale geldi. Acil durum ve sivil savunma ekipleri yaralıları tahliye etmek ve alevleri söndürmek için bölgeye sevk edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bin 45 kişi öldü, 3 bin 380 kişi de yaralandı.