31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
  • Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye İHA saldırısı: 2 Filistinli şehit edildi
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye İHA saldırısı: 2 Filistinli şehit edildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında toplam 709 kişi yaşamını yitirdi.

AA31 Mart 2026 Salı 17:01
Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye İHA saldırısı: 2 Filistinli şehit edildi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ateşkes sürecine rağmen devam etti. Han Yunus kentinde sivil yerleşim alanlarını hedef alan İHA saldırısı, bölgedeki insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı güncel veriler, Gazze'deki can kayıplarının her geçen gün arttığını ortaya koydu.

HAN YUNUS'TA İHA DEHŞETİ: CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun, Han Yunus kentine İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

ATEŞKES SONRASI BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 709 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada saldırılarda 1928 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 72 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 72 bin 285'e, yaralı sayısının ise 172 bin 28'e çıktığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

