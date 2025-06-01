Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye karşı tüm araçları kullanma talimatı

Kalıcı bir ateşkese yanaşmayarak Gazze'de neden olduğu insanlık felaketini sürdürmekte ısrarcı olduğunu ortaya koyan soykırımcı İsrail'in Savunma Bakanı Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, ordunun Gazze'de çok "güçlü" saldırılar düzenlediğine işaret etti.

Katz, soykırımcı İsrail ordusuna herhangi bir müzakereye bakmaksızın tüm hedeflere karşı ilerleme ve Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden "gerekli" her türlü aracı kullanarak saldırma talimatı verdiğini kaydetti.

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Katz, "Hamas ya esirleri serbest bırakır ya da yok edilir." tehdidinde bulundu.

İŞGALİN GENİŞLETİLMESİ TALİMATI

Öte yandan soykırımcı İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze Şeridi'nde kara saldırılarının ve işgalin ilave bölgelere genişletilmesi talimatı verdiği açıklandı.

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamir'in önde gelen komutanlarla Gazze Şeridi'nin güneyinde bir durum değerlendirmesi ve saha turu gerçekleştirdiği bildirildi.

Gazze'de yaklaşık 20 ayda 54 bin kişinin ölümüne neden olan soykırımcı İsrail ordusuna övgüler dizen Zamir'in, kara saldırılarının ve işgalin Gazze Şeridi'nin hem güney hem de kuzeyinde ilave alanlara genişletilmesi emri verdiği aktarıldı.

Açıklamada, soykırımcı İsrail ordusunun Hamas'ın Gazze'deki yönetim kabiliyeti ve askeri kanadını ortadan kaldırıncaya kadar saldırılarını sürdüreceği ileri sürüldü.

ATEŞKESİ BOZAN SOYKIRIMCI İSRAİL ORDUSU, GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Soykırımcı İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 149 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 149 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 418'e, yaralıların sayısı da 124 bin 190'a yükseldi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.