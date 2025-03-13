İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2025 Cuma / 15 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6846
  • EURO
    39,8996
  • ALTIN
    3524.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye saldırı: 2 çocuk hayatını kaybetti
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye saldırı: 2 çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri 2 diğeri 3 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti.

AA13 Mart 2025 Perşembe 23:51 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye saldırı: 2 çocuk hayatını kaybetti
ABONE OL

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ni hedef aldı.

Saldırıda 3 yaşındaki Emced Hazım Abid yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a da İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kadın yaralandı.

FİLİSTİNLİLERİN ÇADIRLARI HEDEF ALINDI

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beyt Hanun'a düzenlenen İHA saldırısında Filistinlilerin kaldığı çadırlar hedef alındı.

Kaldıkları çadırın bombalanması sonucu 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Abasan el-Cedide bölgesine de İsrail tanklarından ateş açıldı.

Görgü tanıkları ise İsrail'e ait İHA'ların Abasan el-Cedide'nin doğusunda Filistinlilerin evlerini hedef aldığını aktardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.