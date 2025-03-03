Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye saldırı: Şehit ve yaralılar var

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyinde ve kuzeyinde sivillere ateş açtığı belirtildi.

Güneydeki Refah kentinde İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, İsrail'in Han Yunus kentine de hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Haberde, İsrail ordusunun Han Yunus kentinin el-Mevasi bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) da Refah bölgesinde yoğun uçuşlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Haberde, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten beri İsrail'in sürdürdüğü ihlaller sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 116'ya, yaralıların sayısının ise 490'a çıktığı bilgisi paylaşıldı.

- İSRAİL İNSANİ YARDIMLARIN GİRİŞİNİ DURDURMUŞTU

İsrail Başbakanı Bintamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Netanyahu, insani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın birinci aşamasının sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesini gerekçe göstermişti.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde saldırıları yoğunlaştıran İsrail ordusunun Tulkerim kenti ile mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli yaralandı, 3 Filistinli ise gözaltına alındı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde açtığı ateş ve hava saldırısı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Arap Parlamentosu, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini durdurmasını kınayarak, bunun bir savaş ve insanlığa karşı suç olduğunu belirtti.

Beyaz Saray yetkilisi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesinin ardından, ABD'nin, İsrail'in konuya ilişkin kararlarını desteklediğini açıkladı.

Fas'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme ve Gazze Şeridi'ni devralma planını protesto eden bir gösteri düzenlendi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden beri yerleşim yerlerine ateş açtığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine bir hava saldırısı düzenledi.

Filistin'deki işgali ve Gazze ile Batı Şeria'daki saldırıları nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, İsrail'in futboldan men edilmesi çağrısını sürdürüyor.

Gazze'deki Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde var olan 1244 mescitten 1109'unun yıkıldığını bildirdi. İsrail'in 471 gün süren saldırılarında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Şati Mülteci Kampı'ndaki Al Khaldi Camii de ağır hasar gördü.

İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin bir hafta içinde Gazze Şeridi'ne karşı tansiyonu yükseltme planını devreye sokabileceğini iddia etti.

05.11 ABD'nin New York eyaletinde bulunan ünlü Times Meydanı, Ramazan ayının gelişiyle birlikte yüzlerce Müslüman'ın katıldığı iftar ve teravih namazına ev sahipliği yaptı. Soğuk havaya rağmen bir araya gelen Müslümanlar, dualar eşliğinde oruçlarını açtıktan sonra meydanda hep birlikte teravih namazı kıldı.

01.56 Katar ve Ürdün, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurmasını kınadı.

00.33 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Hamas'ın sunulan şartları kabul etmemesi ve İsrailli esirleri teslim etmemesi durumunda daha ileri adımlar atacakları tehdidinde bulundu.

00.00 İsrail ordusuna ait bir insanız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

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