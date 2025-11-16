Soykırımcı İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla Gazze Tümeni'nde durum değerlendirmesi yapan Zamir, burada açıklamalarda bulundu.

Zamir, Gazze Şeridi'nin sivil nüfusun boşaltıldığı yüzde 50'sinden fazlasını işgal altında tuttuklarını vurgulayarak İsrail ordusunun Sarı Hat üzerinde faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Soykırımcı ordunun Gazze Şeridi'nde büyük çaplı saldırıya geçmek için hazırlıklı olması gerektiğini ileri süren Zamir, Hamas'ın varlığını sürdürmesine izin vermeyecekleri ve Gazze Şeridi'nin silahsızlanmasını anlaşmayla olmazsa askeri saldırılarla yapacakları tehdidinde bulundu.

Zamir, soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'e ilişkin yürüttüğü soruşturmalara dair de sürecin değerlendirilmesi amacıyla bir uzman komitesi kurduğunu hatırlattı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde soykırımcı İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, soykırımcı İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Soykırımcı İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.