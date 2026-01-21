İSTANBUL 9°C / 6°C
21 Ocak 2026 Çarşamba
Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye saldırı: Üç gazeteci daha katledildi

Soykırımcı İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3'ü gazeteci 9 Filistinli hayatını kaybetti.

21 Ocak 2026 Çarşamba
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentini top atışlarıyla hedef aldı.

Saldırı sonucu biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin güney kesimine düzenlenen soykırımcı İsrail bombardımanı sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Öte yandan Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze kentinin güneyine düzenlenen bombardıman sırasında yaşamını yitiren 3 Filistinlinin gazeteci olduğunu kaydetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde soykırımcı İsrail bombardımanı sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri hastanelere ulaştırıldı.

Yine görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze Şeridi'nin güneydeki Han Yunus kentinde soykırımcı İsrail askeri araçlarından şehrin doğusundaki bölgelere yoğun ateş açıldı.

Hayatını kaybeden bir çocuk 6 kişinin naaşlarının, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine diğer 3 kişinin ise bir başka hastaneye nakledildiği belirtildi.

Soykırımcı İsrail ordusu, gün içerisinde bölgenin kuzeyindeki Gazze ile orta kesimindeki Deyr Belah kentlerine hava saldırıları düzenlemiş, binaları patlatmıştı.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, soykırımcı İsrail saldırıları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunu hedef aldı.

