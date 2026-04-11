Dünya

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye yeni bombardıman

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda bir polis merkezine düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 17:29
Filistin basınında yer alan haberlere göre, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi bir kez daha ihlal eden soykırımcı İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Bureyc Mülteci Kampı'ndaki polis merkezini hedef aldı.

Soykırımcı İsrail ordusunun kamptaki bir polis merkezine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Ordunun, ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasına düzenlediği hava saldırısında da bir Filistinli yaşamını yitirdi.

