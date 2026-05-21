Dünya

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı! 13 yaşındaki Filistinli çocuk şehit edildi

Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef aldığı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 11:05
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri insansız hava aracıyla (İHA) Meşru Beyt Lahiya bölgesinde Filistinli sivillerin toplandığı alanı bombaladı.

Saldırıda 13 yaşındaki Cud Duveyk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 881 Filistinli öldürüldü, 2 bin 621 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 72 bin 773, yaralı sayısı da 172 bin 723 olarak açıklanmıştı.

