28 Şubat 2026 Cumartesi
  • Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı: Binalar havaya uçuruldu
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı: Binalar havaya uçuruldu

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridinin çeşitli bölgelerine hava ve topçu saldırıları düzenlerken, bazı yapıları da patlayıcı kullanarak yıktı.

28 Şubat 2026 Cumartesi 11:32
Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı: Binalar havaya uçuruldu
AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, soykırımcı İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nin çeşitli bölgelerine topçu atışı ve hava saldırıları düzenledi.

Soykırımcı İsrail donanması, balıkçı teknelerini hedef aldı, Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzey açıklarına ateş açtı.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde bazı binaları patlayıcılarla yıkarken, Refah'ın kuzeybatısındaki Mevasi bölgesinde yoğun ateş açtı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden soykırımcı İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den itibaren son verilere göre soykırımcı İsrail'in saldırılarında 618 kişi hayatını kaybetti, 1663 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.

Popüler Haberler
