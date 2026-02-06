Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı: Bölgeden dumanlar yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik yeni saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulunmasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Zeytun Mahallesi'ndeki Khudair binasını hedef aldı. Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

SON 24 SAATTE 27 CAN KAYBI

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırı ve ihlalleri devam ederken, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 27 cenaze ve 18 yaralı ulaştırıldığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ile Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yayımlanan istatistiklerde saldırı, ihlaller ve can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail ordusunun son 48 saat içinde bir askerinin yaralandığı iddiasıyla Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.

Son 24 saatte hastanelere 27 cenaze ve 18 yaralının ulaştırıldığı belirtilirken 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesten bu yana 574 kişinin hayatını kaybettiği, 1518 kişinin yaralandığı, enkaz altından çıkarılan cenaze sayısının ise 717 olduğu açıklandı.

Buna göre, Ekim 2023'te başlayan saldırılardan bu yana toplam can kaybı 71 bin 851'e, yaralı sayısı ise 171 bin 626'ya yükseldi.

Büyük bölümü çocuk ve kadınlardan oluşan sivillerin hedef alındığı saldırılarda Gazze'deki sivil altyapının yüzde 90'ının tahrip edildiği, Birleşmiş Milletlerin yeniden imar maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesapladığı hatırlatıldı.

Gazze'deki Medya Ofisi ise İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 1520 ihlalde bulunduğunu, bu ihlallerde 556 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 1500 kişinin yaralandığı duyurdu.

Buna göre, İhlallerin 522'sinin ateş açma olayları, 73'ünü askeri araçların mahalle ve yerleşim bölgelerine girmesi, 704'ünü bombardıman ve hedef alma saldırıları, 221'ini ise konut ve çeşitli binaların yıkılması oluşturdu.

TOPLAM KAYIPLARIN YÜZDE 99'UNU SİVİLLER OLUŞTURUYOR

Hayatını kaybedenlerin 288'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar, 268'ini erkekler oluştururken, siviller toplam kayıpların yaklaşık yüzde 99'unu teşkil etti.

Yaralılar arasında 900'ü aşkın çocuk, kadın ve yaşlı bulunurken, sivil yaralı sayısının 1488 olduğu, bunun da toplam yaralıların yüzde 99,2'sine karşılık geldiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güney ve doğu hatları ile kuzeydeki geniş alanlar dahil olmak üzere toplam yüz ölçümünün yüzde 50'sinden fazlasındaki işgalini sürdürüyor.

ATEŞKESİN İLK AŞAMASI

Ateşkes anlaşmasının 95 gün süren ilk aşamasında İsrail'in 1244 ihlal gerçekleştirdiği, bu ihlallerde 449 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1246 kişinin yaralandığı ve 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İhlallerin 402'sinin sivillere yönelik doğrudan ateş açma, 66'sının ise askeri araçlarla yerleşim bölgelerine kara girişi olduğu kaydedildi.

Bu dönemde ayrıca 581 bombardıman ve siviller ile evlerinin hedef alınması olayı ile 195 konut, kurum ve sivil yapının yıkılması ve tahrip edilmesi vakası yer aldı.

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI

İkinci aşamanın başladığı 15 Ocak 2026'dan perşembe sabahına kadar geçen 21 günde, en az 276 ihlal kaydedildi. Bu ihlallerde 125 Filistinli hayatını kaybetti, 272 kişi yaralandı.

Bu süreçte sivillere yönelik 150 ateş açma olayı, askeri araçlarla 7 kara girişi, siviller ve evlerini hedef alan 123 saldırı ve bombardıman ile 26 ev ve farklı yapının yıkılması kaydedildi.

Günlük bombardımanların yanı sıra İsrail'in, mutabık kalınan miktarlarda gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma ekipmanının Gazze'ye girişini engellediği bildirildi. Yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de en az 1,5 milyon kişi yerinden edilmiş durumda. Bölgede insani koşulların felaket boyutunda olduğu ifade ediliyor.

Hamas ise neredeyse günlük aralıklarla arabuluculara ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail'e Gazze'de devam eden savaşı durdurması için baskı yapılmasını talep ediyor.

İsrail'in oyalama ve anlaşmadan kaçınma girişimlerinin ardından Washington, 2025'in ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın planına dayanan anlaşmanın ikinci aşamasının başladığını duyurmuştu.