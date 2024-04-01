İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2024 Pazartesi / 23 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4426
  • EURO
    35,0178
  • ALTIN
    2345.75
  • BIST100
    9018.72
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'den Heniyye'nin kız kardeşine gözaltı
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Heniyye'nin kız kardeşine gözaltı

İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşi Sabah Abdusselam'ı gözaltına aldı.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 13:20 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den Heniyye'nin kız kardeşine gözaltı
ABONE OL

İsrail devlet televizyonu KAN'da konuyla ilgili bir haber yayınlandı.

İsrail güçlerinin, sabah saatlerinde "Hamas aktivistleriyle bağlantısı olduğu, harekete sempati duyduğu ve kışkırtmalar yaptığı" iddiasıyla Heniyye'nin kız kardeşini gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde, 57 yaşında olan ve Negev'de oturan Sabah Abdusselam'ın "evinde belgeler, iletişim araçları ve cep telefonlarının bulunduğu; ciddi güvenlik ihlalleri yaptığına dair şüpheli diğer durumlarının da olduğu" iddia edildi.

Gözaltı süresinin uzatılması talebiyle delillerin mahkemeye sunulacağı aktarıldı.

Hamas'tan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.