27 Şubat 2026 Cuma
  • Soykırımcı İsrail'den kan donduran vahşet! Filistinli çocuğu vurup kan kaybından ölmesini beklediler
Dünya

Soykırımcı İsrail'den kan donduran vahşet! Filistinli çocuğu vurup kan kaybından ölmesini beklediler

Katil İsrail askerlerinin Batı Şeria'da 14 yaşındaki bir çocuğu vurup, başında kan kaybından ölmesini beklediği anlar, soykırım çetesinin alçaklığını gözler önüne serdi.

27 Şubat 2026 Cuma 07:43
Soykırımcı İsrail'den kan donduran vahşet! Filistinli çocuğu vurup kan kaybından ölmesini beklediler
Katil İsrail askerlerinin, 14 yaşındaki Filistinli çocuğu vurduktan sonra, gelen ambulansları engellediği ve yaklaşık 45 dakika boyunca müdahale etmeyerek ölmesini beklediği ortaya çıktı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, geçtiğimiz kasım ayında 14 yaşındaki Filistinli Jad Jadallah, İsrail askerleri tarafından yakın mesafeden vurularak öldürüldü. İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından yayımlanan görüntüler infiale neden oldu. Görüntülere göre Jad, El-Far'a mülteci kampında bir ara sokakta vurulduktan sonra yere yığıldı.

45 DAKİKALIK DRAM

Tanıklar ve Filistin Kızılayı kayıtlarına göre, iki ambulans olay yerine ulaşmasına rağmen askerler tarafından silah zoruyla durduruldu ve yaralı çocuğa müdahale etmelerine izin verilmedi.

Görgü tanıkları, 14 askerin en az 45 dakika boyunca Jad'ın etrafında beklediğini ancak müdahalede bulunmadığını söyledi. Görüntülerinde Jad'ın kollarını sallayarak askerlerin dikkatini çekmeye çalıştığı, şapkasını onlara doğru attığı görüldü. Ağır yaralı çocuğa ulaşmaya çalışan Filistinli sağlık ekiplerinin izin verilmediği için Jad, hayatını kaybetti.

TAŞ ATTI DİYE KATLETTİLER

Soykırımcı İsrail ordusu, Jad'ın askerlere taş attığını ve bunun "ölümcül güç kullanımını mümkün kılan" angajman kuralları kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. Çocuğa ilk tıbbi müdahalenin yapıldığını savunan İsrail ordusu, Jad'ın üzerinde patlayıcı olup olmadığının kontrol edildiğini iddia etti. Ancak yayınlanan görüntülerde çocuğun yalnızca tişört ve kot pantolon giydiği görülüyor Jad'ın kaç kez ve vücudunun neresinden vurulduğu bilinmiyor. İsrail ordusu cenazeyi ailesine teslim etmeyi reddetti ve yaralanmalara ilişkin sorulara yanıt vermedi. Jad'ın annesi Safa, oğlunun askerler için tehdit oluşturmadığını savunarak, cenazenin teslim edilmemesinin bir şeyi gizleme amacı taşıdığını söyledi.

