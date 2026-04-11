İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Nebatiye kentine düzenlenen hava saldırısında 13 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Hizbullah'ın "askeri faaliyetler için" kullandığı binaların hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, hava saldırılarında Lübnan güvenlik güçlerinin vurulduğu kabul edildi.

Açıklamada, "Olay soruşturuluyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki hükümet binasına, pek çok mahalleye hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail'in hedef aldığı Nebatiye hükümet binasında Nebatiye bölgesi Devlet Güvenlik Ofisi'nin de bulunduğu belirtilmişti.

Lübnan topraklarında askeri personel ve sivillere yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, 13 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

08:23 İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

04:48 İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle bölgede sık sık sirenlerin çaldığı bildirildi.

04:22 Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan yeni roket saldırıları nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenler çaldı.

23:56 İsrailli bir kaynak, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a yönelik saldırılarda başkent Beyrut'un hedef alınmaması yönünde ABD'den gelen talebi kabul ettiğini öne sürdü.

23:53 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında Lübnan güvenlik güçlerini vurduğunu itiraf etti.

23:49 Hizbullah roketler, dronlar ve topçu atışlarıyla İsrail ordusunun bulunduğu noktalara 54 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

23:45 Lübnan Cumhurbaşkanlığı, ABD arabuluculuğunda, İsrail ile ateşkes görüşmeleri ve müzakere tarihinin ele alınması için ilk toplantının salı günü Washington'da yapılacağını duyurdu.