İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Soykırımcı İsrail'den katliam itirafı: Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında Lübnan güvenlik güçlerini vurduğunu itiraf etti. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini bildirdi.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 09:23
ABONE OL

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Nebatiye kentine düzenlenen hava saldırısında 13 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Hizbullah'ın "askeri faaliyetler için" kullandığı binaların hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, hava saldırılarında Lübnan güvenlik güçlerinin vurulduğu kabul edildi.

Açıklamada, "Olay soruşturuluyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki hükümet binasına, pek çok mahalleye hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail'in hedef aldığı Nebatiye hükümet binasında Nebatiye bölgesi Devlet Güvenlik Ofisi'nin de bulunduğu belirtilmişti.

Lübnan topraklarında askeri personel ve sivillere yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, 13 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

08:23 İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

04:48 İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle bölgede sık sık sirenlerin çaldığı bildirildi.

04:22 Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan yeni roket saldırıları nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenler çaldı.

23:56 İsrailli bir kaynak, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a yönelik saldırılarda başkent Beyrut'un hedef alınmaması yönünde ABD'den gelen talebi kabul ettiğini öne sürdü.

23:53 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında Lübnan güvenlik güçlerini vurduğunu itiraf etti.

23:49 Hizbullah roketler, dronlar ve topçu atışlarıyla İsrail ordusunun bulunduğu noktalara 54 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

23:45 Lübnan Cumhurbaşkanlığı, ABD arabuluculuğunda, İsrail ile ateşkes görüşmeleri ve müzakere tarihinin ele alınması için ilk toplantının salı günü Washington'da yapılacağını duyurdu.

ÖNERİLEN VİDEO

İkinci el elektronik piyasasında ''Beyaz liste'' dönemi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.